В Татарстане иномарка на скорости влетела под припаркованную фуру

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-14T12:47:18+03:00

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Смертельная авария произошла 14 января, в понедельник, примерно в 6.00 на трассе "Йошкар-Ола - Казань". По предварительным данным, женщина-водитель, управлявшая иномаркой "Тойота Ярис" превысила безопасную скорость, не выдержала дистанцию и влетела под припаркованную на обочине грузовую фуру. "Скания" с госномерами Нижегородской области от удара сдвинулась с места на пару метров.

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте Ее тело счпасателям пришлось вырезать из искореженного салона.