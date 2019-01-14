В Набережных Челнах пенсионеров бесплатно обучат скандинавской ходьбе

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-14T12:21:25+03:00

Оборудование для этого вида спорта будет куплено на средства президентского гранта

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Отделение «Союза пенсионеров России» в Набережных Челнах объявляет набор на бесплатное обучение скандинавской ходьбе. В общей сложности будет организовано 10 групп учеников.

Известно, что обучение будет представлять собой как практическую, так и теоретическую часть. В частности, состоится 8 занятий в парке «Прибрежный». Необходимый для подобной ходьбы инвентарь будет приобретен на средства президентского гранта.

Заявления от всех желающих пенсионеров будут принимать до 31 января в будние дни с 11.00 до 15.00 по адресу: проспект Набережночелнинский, 32/17, кабинет 205.