2019-01-14T16:45:53+03:00
Происшествия

В Чебоксарах эвакуировали детсад из-за игрушечной рации

На тот момент в здании находилось 215 детей
Лика ИСАЕВА
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Детей из детсада вывели еще до приезда полицииДетей из детсада вывели еще до приезда полицииФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 10 января в детсаду № 202 "Город Чудес" в Чебоксарах. О причинах переполоха, из-за которого эвакуировали 215 детей и персонал детского учреждения, рассказали на утренней планерке в городской администрации столицы Чувашии.

Обнаружив неизвестный предмет, у которого были кнопки и антенна, сотрудники детсада сначала вызвали все экстренные службы города, и одновременно вывели в безопасное место детей.

Приехавшие на место ЧП сотрудники МЧС, МВД и "скорой" быстро выяснили, что причиной паники стала детская рация.

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