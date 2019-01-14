В Чебоксарах эвакуировали детсад из-за игрушечной рации

СЕГОДНЯ 16:45 2019-01-14T16:45:53+03:00

Детей из детсада вывели еще до приезда полиции Фото: Из материалов пресс-службы

На тот момент в здании находилось 215 детей

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ЧП произошло 10 января в детсаду № 202 "Город Чудес" в Чебоксарах. О причинах переполоха, из-за которого эвакуировали 215 детей и персонал детского учреждения, рассказали на утренней планерке в городской администрации столицы Чувашии.

Обнаружив неизвестный предмет, у которого были кнопки и антенна, сотрудники детсада сначала вызвали все экстренные службы города, и одновременно вывели в безопасное место детей.

Приехавшие на место ЧП сотрудники МЧС, МВД и "скорой" быстро выяснили, что причиной паники стала детская рация.