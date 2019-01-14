2019-01-14T12:00:24+03:00
Происшествия

В Марий Эл адвокат научила свидетельницу, как обмануть суд

Такова версия республиканского следственного комитета
Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело направили в судУголовное дело направили в судФото: Из материалов пресс-службы
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Расследование уголовного дела 52-летней женщины-адвоката завершено и вскоре она предстанет перед законом. Она обвиняется в подстрекательстве к даче свидетелем заведомо ложных показаний в суде, сообщает в следственном комитете Марий Эл.

Как следует из материалов уголовного дела,12 января 2018 года адвокат уговорила медсестру поликлинники рассказать во время судебного заседания неправду. Тогда шел процесс, где местную жительницу подозревали в использовании поддельного больничного листа. Адвокат уговорила медсестру заявить, что подсудимая действительно обращалась в медучреждение.

Во время самого процесса и следствия медик переживала, что поверила адвокату, что неверно понимала цели и задачи правосудия. Вот и выполнила незаконную просьбу, дала ложные и такие нужные подсудимой и ее адвокату показания.

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