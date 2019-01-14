В Чебоксарах "Лада Калина" на "зебре" сбила женщину и ребенка
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чебоксарах днем в субботу, 12 января. На Эгерском бульваре на пешеходном переходе водитель "Лады Калины" с госномерами Татарстана сбил мать и ее малолетнего сына.
Сила удара была такова, что женщина отлетела сначала вверх, затем упала на дорогу в нескольких метрах от "зебры". Основной удар пришелся именно на нее. Мальчик же после наезда упал в сторону от автомобиля.
В Чебоксарах "Лада Калина" на "зебре" сбила женщину и ребенка.соцсети
Обоих пострадавших на машине "скорой помощи" доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.
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