СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-14T11:47:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чебоксарах днем в субботу, 12 января. На Эгерском бульваре на пешеходном переходе водитель "Лады Калины" с госномерами Татарстана сбил мать и ее малолетнего сына.

Сила удара была такова, что женщина отлетела сначала вверх, затем упала на дорогу в нескольких метрах от "зебры". Основной удар пришелся именно на нее. Мальчик же после наезда упал в сторону от автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686166" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах "Лада Калина" на "зебре" сбила женщину и ребенка.соцсети

Обоих пострадавших на машине "скорой помощи" доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.