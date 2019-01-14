За новогодние праздники из Казани вывезли около 100 тысяч кубометров мусора

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-14T11:26:59+03:00

Это на 15% больше, чем в обычные дни

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Новогодние праздники позади. Время подводить итоги. Так, в частности, интересной статистикой в ходе делового понедельника в мэрии Казани поделился председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов. Так, уборку мусора осуществляли 130 мусоровозов. Объем работ, при этом, увеличился. Так, только за 10 праздничных дней с территории многоквартирных домов и поселков Казани вывезли 98 тысяч кубометров отходов, а это на 15% больше, чем в обычные дни.

Вывоз мусора с территории многоквартирных домов и поселков проводился ежедневно, а с 31 декабря по 2 января – в усиленном режиме. Полигон размещения отходов приступил к работе в 12 часов дня 1 января.

- Мусор как вывозился, так и вывозится. Мы в праздники ходили по дворам, проверяли, как идет работа. Локальные случаи отклонения от графика вывоза мусора были, но в целом ситуация по городу нормальная, - рассказал глава Исполкома Денис Калинкин.