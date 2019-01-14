2019-01-14T11:26:59+03:00
Общество

За новогодние праздники из Казани вывезли около 100 тысяч кубометров мусора

Это на 15% больше, чем в обычные дни
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Уборку осуществляли 130 мусоровозов.Уборку осуществляли 130 мусоровозов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Новогодние праздники позади. Время подводить итоги. Так, в частности, интересной статистикой в ходе делового понедельника в мэрии Казани поделился председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов. Так, уборку мусора осуществляли 130 мусоровозов. Объем работ, при этом, увеличился. Так, только за 10 праздничных дней с территории многоквартирных домов и поселков Казани вывезли 98 тысяч кубометров отходов, а это на 15% больше, чем в обычные дни.

Вывоз мусора с территории многоквартирных домов и поселков проводился ежедневно, а с 31 декабря по 2 января – в усиленном режиме. Полигон размещения отходов приступил к работе в 12 часов дня 1 января.

- Мусор как вывозился, так и вывозится. Мы в праздники ходили по дворам, проверяли, как идет работа. Локальные случаи отклонения от графика вывоза мусора были, но в целом ситуация по городу нормальная, - рассказал глава Исполкома Денис Калинкин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проблему обманутых дольщиков Набережных Челнов должны решить до 2020 года
В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие
В Казани повысилась стоимость проезда по "транспортной карте" и появились "безлимитки"
В Татарстане иномарка на скорости влетела под припаркованную фуру
В Набережных Челнах пенсионеров бесплатно обучат скандинавской ходьбе
В Марий Эл адвокат научила свидетельницу, как обмануть суд
В Чебоксарах "Лада Калина" на "зебре" сбила женщину и ребенка
В Набережных Челнах суд арестовал агрессивного водителя, ударившего пешехода
В Казани мать и 15-летняя дочь отравились угарным газом
В Казани на Крещение Господне осветят воду в пяти иорданях
Уникальную операцию на суставе лошади провели казанские ветеринары
В Казани на Новый год побывали 150 тысяч туристов
В Казани от снега очистили 758 крыш
Казанским студентам рассказали, как спокойно и успешно сдать сессию
Крещение 2019 в Йошкар-Оле: где можно будет искупаться?
Жителям Казани расскажут о жизни без солнца
В 2019 году Татарстан обеспечит жильем 309 детей-сирот
Роспотренадзор по Татарстану бесплатно ответит на все вопросы предпринимателей
Немцев удивил факт прогулки жителя Казани на бронетранспортере на окраине города
Скончался экс-заместитель министра культуры Татарстана Габбас Мухамедшин
Старый Новый год 2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий