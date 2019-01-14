В Набережных Челнах суд арестовал агрессивного водителя, ударившего пешехода

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-14T10:56:34+03:00

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История о том, как 10 января после ссоры с женой 30-летний житель Набережных Челнов проехал по "зебре", зацепил пешехода и избил возмущавшегося мужчину, получила свое продолжение. Напомним, на Автозаводском проспекте возле споршколы "Олимпийский" водитель "Шевроле Круз" - 30-летний житель автограда, торопился так, что проехал по "зебре" сразу за пешеходом, зацепив его. Пенсионер устоял на ногах, но стукнул по зеркалу автомобиля, что и стало раздражительным фактором для водителя: он вышел из салона и напал на мужчину.

Агрессивного водителя задержали. В отношении его составили сразу три административных протокола за нарушения ПДД. Пострадавший - 50-летний мужчина. обратился в травмпункт, и у него выявили ушибы, полученные в результате наезда автомобилем.

За то, что водитель оставил место происшествия после наезда, суд арестовал его на 10 суток.