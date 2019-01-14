2019-01-14T10:19:58+03:00
Происшествия

В Казани мать и 15-летняя дочь отравились угарным газом

Пострадавшие госпитализированы в БСМП
Лика ИСАЕВА
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По предварительным данным, произошло отравление угарным газом.По предварительным данным, произошло отравление угарным газом.Фото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 14 января рано утром на улице Сыртлановой в Приволжском районе столицы Татарстана. По телефону "112" поступило сообщение об отравлениисемьяи. По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ - дом 19, где произошла утечка, снабжен газовой колонкой для обогрева воды.

На место происшествия выезжали работники газовой службы и медики "скорой помощи". В БСМП Казани в состоянии средней тяжести доставлены 36-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Как успкли выяснить в "Газпром трансгаз – Казань", газовое хозяйство в квартире находилось в исправном состоянии. Сейчас на месте ЧП работает комиссия по установлению причины происшествия.

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