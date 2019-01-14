В Казани на Крещение Господне осветят воду в пяти иорданях
19 января на пяти водоемах Казани будут сооружены иордани, где православные верующие смогут совершить традиционные крещенские купания, сообщили на "Деловом понедельнике" в мэрии города.
Чин освящения купелей проведут рано с 10.00 до 12.00.
Иордани будут сооружены:
- в Ново-Савиновском районе в часовне-купели при храме в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" в жилом массиве Савиново;
- в Приволжском районе сразу в двух местах - на традиционном месте на озере Верхний Кабан со стороны улице Борисковская, у дома 54 и напротив кафе "Сокол";
- в Кировском районевозле храма-памятника Павшим при взятии Казани на реке Казанка и в поселке Красная Горка на берегу Волги у Никольской церкви.
Всего в Татарстане будут освящены более 110 купелей, где смогут окунуться жители республики.
За безопасностью верующих будут следить сотрудники полиции, медики, спасатели и пожарные.