2019-01-14T10:00:36+03:00
Общество

В Казани на Крещение Господне осветят воду в пяти иорданях

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии города
Лика ИСАЕВА
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Во время освящение иорданиВо время освящение иорданиФото: из личного архива
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19 января на пяти водоемах Казани будут сооружены иордани, где православные верующие смогут совершить традиционные крещенские купания, сообщили на "Деловом понедельнике" в мэрии города.

Чин освящения купелей проведут рано с 10.00 до 12.00.

Иордани будут сооружены:

- в Ново-Савиновском районе в часовне-купели при храме в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" в жилом массиве Савиново;

- в Приволжском районе сразу в двух местах - на традиционном месте на озере Верхний Кабан со стороны улице Борисковская, у дома 54 и напротив кафе "Сокол";

- в Кировском районевозле храма-памятника Павшим при взятии Казани на реке Казанка и в поселке Красная Горка на берегу Волги у Никольской церкви.

Всего в Татарстане будут освящены более 110 купелей, где смогут окунуться жители республики.

За безопасностью верующих будут следить сотрудники полиции, медики, спасатели и пожарные.

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