Уникальную операцию на суставе лошади провели казанские ветеринары
Во время скачек на первенстве России получила травму сухожилия скаковая лошадь - кобыла по кличке Афродита. Ранее с подобной травмой ветеринары даже не ставили вопрос о лечении - надорванные сухожилия ставили крест на спортивной карьере скакуна. В самых удачных случаях на восстановление лошади требовалось шесть месяцев.
Уникальную методику лечения и операции провели ветеринары из Казани. Использовав генные технологии, они смогли сделать операцию Афродите и после длительного восстановительного периода кобыла полностью здорова. Спустя полтора месяца после травмы она уже участвовала на скачках в Европе.
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