2019-01-14T09:07:43+03:00
Общество

В Казани от снега очистили 758 крыш

Об этом рассказали на "ДП" в мэрии города
Лика ИСАЕВА
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Снег сбросили с 758 крыш городаСнег сбросили с 758 крыш городаФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани, несмотря на почти непрекращающийся снегопад, коммунальщики очистили 758 скатных крыш. Со дворов жилых домов вывезли 113 тысяч тонн снега с первого дня 2019 года.

Ежедневно на уборку улиц и дворов выходит 2,7 тысяч дворников и 152 единиц спецтехники. Для утилизации осадков работают ше сть снегоплавильных заводов. В Казани дополнительно открыли семь мест для временного хранения снега.

С начала года в столице Татарстана выпало 20 мм осадков в виде снега. Это составило 61% от нормы, сообщили на "Деловом понедельнике" у мэра.

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