2019-01-14T09:17:18+03:00
Общество

В Казани на Новый год побывали 150 тысяч туристов

В мэрии столицы Татарстана подвели итоги праздников
Лика ИСАЕВА
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Казанцев и гостей города привлекли парки и скверы городаКазанцев и гостей города привлекли парки и скверы городаФото: Из материалов пресс-службы
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Во время "Делового понедельника" в мэрии Казани директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова рассказала об итогах прошедших новогодних праздников.

В этом году 150 тысяч туристов из разных городов России и из-за рубежа - Казахстана, Туркмении Монголии, Франции и США, для проведения зимних каникул сделали выбор в пользу столицы Татарстана, что обеспечило загрузку отелей и хостелов города на 96%. В среднем туристы пробыли в Казани 3,5 дня и оставили, по самым скромным подсчетам, от 6 до 8 тысяч рублей в день на человека.

Наибольшим спросом пользовались Казанский кремль, ГРК "Казанская Рвьера", музеи и прогулочные зоны в парках и скверах столицы Татарстана. На центральной городской елке с начала 2019 года побыало более 200 тысяч человек.

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