Казанским студентам рассказали, как спокойно и успешно сдать сессию

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-13T17:13:53+03:00

Оказалось, что с точки зрения жизни экзамен не представляет собой огромной значимости Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В разгар зимней сессии доцент кафедры общей психологии ИПО КФУ Павел Афанасьев поделился советами, как подготовиться к экзамену и чувствовать себя уверенно.

- Источник страха не в самом экзамене, а в нашем отношении к событию. Понимая это, мы поможем себе справиться с экзаменационным стрессом. Поэтому важно собственное формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет разумно распределить силы, - начинает преподаватель.

После он добавляет, что с точки зрения жизни экзамен не представляет собой огромной значимости. Однако это не повод не готовиться к сессии.

Не стоит заниматься по 14-16 часов в сутки. Нужно помнить, что каждый человек имеет собственный биоритм: кто-то жаворонок, кто-то сова.

- Если во время экзамена вы почувствуете, что вами овладевает паника, немедленно запретите тревожным мыслям засорять сознание. Скажите себе: «Стоп!» и глубоко и медленно подышите – это отрезвит вас от сползания в бездну волнений. Паника никуда, кроме тупика, не заведет! - считает Афанасьев.