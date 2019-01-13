Крещение 2019 в Йошкар-Оле: где можно будет искупаться?

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-13T16:34:00+03:00

На месте будут работать спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В городе будет оборудована лишь одна купель

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Йошкар-Ола готова к проведению православного праздника Крещение Господне. Так, с 19.00 18 января до 24.00 19 января горожанам будет доступна купель участки реки Малая Кокшага, пляж "Центральный". Место уже обследовано водолазами, огорожено и расчищено от снежного покрова.

- В период проведения праздника для обеспечения безопасности людей будет организовано круглосуточное дежурство спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, - сообщает администрация города.

Известно, что в районе пляжа будут оборудованы сооружения для переодевания, выездная торговля и парковка для автомобилей. Помимо этого здесь установят туалеты и соответствующие дорожные знаки.

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