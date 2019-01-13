Жителям Казани расскажут о жизни без солнца

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-13T15:17:55+03:00

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В воскресенье, 13 января, жители и гости Казани смогут послушать лекцию «Жизнь без солнца». Это будет уже третье мероприятие цикла «История живого».

Основная тема выступления коснется открытия 20 века, связанного с тем, что организмы, живущие на глубине океана, могут прожить без солнечных лучей.

Известно, что о жизни без солнца будет рассказывать доцент Казанского университета Рушан Сабиров. Послушать его совершенно бесплатно смогут все жалеющие по адресу: улица Бурхана Шахиди , 7. Начало лекции запланировано на 15.00.

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