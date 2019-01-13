В 2019 году Татарстан обеспечит жильем 309 детей-сирот
На эти цели из бюджета республики уже выделено 373,2 миллиона рублей
Фото: pixabay.com
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В 2019 году жилье получат 309 детей-сирот Татарстана. На эти цели из бюджета республики уже выделено 373,2 миллиона рублей.
Соответствующую информацию подтвердил глава министерства строительства республики Ирек Файзуллин, сообщается на официальном портале президента Татарстана. В общей сложности по программе социальной ипотеки в текущем году сформирована инвестиционная программа более чем на 7,8 тысяч квартир.
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