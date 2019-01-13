Немцев удивил факт прогулки жителя Казани на бронетранспортере на окраине города

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-13T15:18:55+03:00

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В новогодние праздники жители Приволжского района Казани жаловались на БТР, который испортил лыжню на улице Дубравная. После обращения горожан в МВД заявили, что хозяин бронетранспортера зарегистрировал его как трактор-тягач АТМ-2, но при этом он не нарушал действующих правил, не выезжая на дороги общего пользования.

Казалось бы, тема была закрыта. Однако в субботу, 12 января, немецкое интернет-издание Spiegel Online опубликовало новость об этом случае. Иностранные журналистов поразил тот факт, что боевая машина спокойно ездит по окраине города рядом с лыжниками.-

- Россиянин отправился на прогулку по лесу на бронемашине. По пути он встретил группу лыжников, которые позже пожаловались на такое неожиданное беспокойство, - рассказывает немецкое СМИ.

Журналисты задаются вопросом, как водителю БТР удалось беспрепятственно организовать себе такую поездку.

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