Скончался экс-заместитель министра культуры Татарстана Габбас Мухамедшин

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-13T11:17:56+03:00

Соответствующую должность он занимал с сентября 1989 года по декабрь 1997

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В Казани на 84 году жизни скончался видный государственный деятель, Заслуженный строитель ТАССР, бывший заместитель министра культуры Татарстана Габбас Мухамедшин. Информация появилась на сайте минкульта республики в субботу, 12 января.

Известно, что Габбас Мухаметшин родился 9 мая 1935 года в селе Керлигач Лениногорского района ТАССР. Окончил Иркутскую школу военных техников. С сентября 1989 года по декабрь 1997 работал заместителем министра культуры региона.

Мухаметшин был награжден Орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Республики Татарстан, Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Медалью «Ветеран труда».

- Министерство культуры Республики Татарстан выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким Габбаса Нурулловича. Это невосполнимая утрата не только для членов семьи, но и для всех, кто его знал, -говорится в сообщении.

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