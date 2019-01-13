2019-01-13T11:17:56+03:00
Общество

Скончался экс-заместитель министра культуры Татарстана Габбас Мухамедшин

Соответствующую должность он занимал с сентября 1989 года по декабрь 1997
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Казани на 84 году жизни скончался видный государственный деятель, Заслуженный строитель ТАССР, бывший заместитель министра культуры Татарстана Габбас Мухамедшин. Информация появилась на сайте минкульта республики в субботу, 12 января.

Известно, что Габбас Мухаметшин родился 9 мая 1935 года в селе Керлигач Лениногорского района ТАССР. Окончил Иркутскую школу военных техников. С сентября 1989 года по декабрь 1997 работал заместителем министра культуры региона.

Мухаметшин был награжден Орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Республики Татарстан, Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Медалью «Ветеран труда».

- Министерство культуры Республики Татарстан выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким Габбаса Нурулловича. Это невосполнимая утрата не только для членов семьи, но и для всех, кто его знал, -говорится в сообщении.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Казани расскажут о жизни без солнца
В 2019 году Татарстан обеспечит жильем 309 детей-сирот
Роспотренадзор по Татарстану бесплатно ответит на все вопросы предпринимателей
Немцев удивил факт прогулки жителя Казани на бронетранспортере на окраине города
Старый Новый год 2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий
Жительница Казани заплатила 600 тысяч рублей за снятие порчи
Метель, гололед и 15-градусный мороз прогнозируют в Татарстане 13 января
В Татарстане двое мужчин брызнули пенсионерке в лицо из шприца и пытались ворваться в ее квартиру
УНИКС в нервной концовке вырвал победу у "Астаны"
12 лыжных баз, 108 спортплощадок и 21 сельский клуб планируют построить в Татарстане в 2019 году
Житель Нижнекамска спас из охваченной огнем квартиры двух пьяных соседей
Зарплата работников сельского хозяйства в Татарстане выросла на 6%
Бесплатное время сократилось, тарифы снизились: Что изменилось в работе платных парковок в Чебоксарах
Пенсионерка из Бугульмы лишилась 30 тысяч, пытаясь сдать квартиру
Два татарстанских прокурора получили благодарность от Владимира Путина
Казанцы смогут научиться делать японские украшения для волос
Из-за предстоящей метели татарстанцев просят не выезжать за пределы населенных пунктов
"Ак Барс" избежал крупного поражения в матче с "Динамо"
В Чувашии будут судить татарстанца, чей квадроцикл сбил на Сабантуе четверых людей
В новогоднюю ночь 2019 у жителей Чувашии было изъято порядка 100 литров спиртного
В Марий Эл росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве
В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили 5,1 миллиона долгов по зарплате
12 января в Татарстане местами ожидается метель и сильный ветер
В Чувашии иномарка, уходя от столкновения, сбила дорожный знак и пешехода
Тальмир, Королина и Саид: как еще называли казанцы своих детей в первую новогоднюю неделю 2019