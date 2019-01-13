Роспотренадзор по Татарстану бесплатно ответит на все вопросы предпринимателей
В Казани специалисты ведомства будут принимать с 14 до 16 часов в здании на улице Большая Красная, 30
Фото: pixabay.com
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В среду, 16 января, Роспотребнадзор Татарстана бесплатно проконсультирует всех желающих предпринимателей. Записываться предварительно не нужно.
Так, в Казани специалисты ведомства проведут бесплатную консультацию с 14 до 16 часов в здании регионального управления по адресу: улица Большая Красная, 30. Помимо этого подобные точки будут доступны в двенадцати отделах управления в городах и районах республики.
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