Роспотренадзор по Татарстану бесплатно ответит на все вопросы предпринимателей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-13T13:35:25+03:00

В Казани специалисты ведомства будут принимать с 14 до 16 часов в здании на улице Большая Красная, 30

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В среду, 16 января, Роспотребнадзор Татарстана бесплатно проконсультирует всех желающих предпринимателей. Записываться предварительно не нужно.

Так, в Казани специалисты ведомства проведут бесплатную консультацию с 14 до 16 часов в здании регионального управления по адресу: улица Большая Красная, 30. Помимо этого подобные точки будут доступны в двенадцати отделах управления в городах и районах республики.

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