В Татарстане двое мужчин брызнули пенсионерке в лицо из шприца и пытались ворваться в ее квартиру

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-12T17:19:50+03:00

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8 января в полицию обратилась 67-летняя жительница Зеленодольска. Она рассказала, что на нее напали и пытались пробраться в ее квартиру.

Потерпевшая рассказала плицейским, что около 22.00 в дверях ее квартиры раздался звонок. Открыв дверь, пенсионерка увидела двух мужчин, которые, брызнув ей в лицо из шприца неизвестной жидкостью и, угрожая ножом, пытались проникнуть в ее квартиру.

Полицейским удалось задержать злоумышленников по "Горячим следам". Ими оказались 28-летний безработный из села Мизинова и 33-летний житель Зеленодольска.

- Оба ранее судимы за различные преступления, - отметили в пресс-службе республиканского МВД. .

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.