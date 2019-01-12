Жительница Казани заплатила 600 тысяч рублей за снятие порчи

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-12T19:09:27+03:00

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В полицию обратилась 45-летняя жительница Казани. Она рассказала, что стала жертвой мошенницы, которая выдаваля себя за целительницу. По словам потерпевшей, она обратилась к злоумышленнице в апреле прошлого года. "Целительница" приняла ее в съемной квартире на улице Академика Лаврентьева.

- Женщина рассказала потерпевшей, что на ней порча, предложив помощь в исцелении, сообщила сумму проведения "обряда", - рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Речь шла о весьма солидной сумме - 600 тысяч рублей. Женщина полгода собирала деньги и в итоге смогла передать обозначенную сумму "целительнице". Деньги она перечислила через онлайн приложение банка. Получив деньги, злоумышленница пропала.

В настоящее время по подозрению в совершения данного вида преступления разыскивается 51-летняя, ранее судимая жительница Кемеровской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.