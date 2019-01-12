2019-01-12T18:32:00+03:00
Общество

Метель, гололед и 15-градусный мороз прогнозируют в Татарстане 13 января

Днем потеплеет до -3
Владимир КРУПСКИЙ
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Порывы ветра будут достигать 15 м/с.Порывы ветра будут достигать 15 м/с.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Погода перед Старым Новым годом не порадует жителей Татарстана. Уже в ближайшие часы погода должна ухудшиться. Так, ночью в большинстве районов Татарстана прогнозируют снег, метель, гололед и порывы ветра до 15 м/с. Днем ситуация практически не изменится. Сильные снегопады пройдут почти по всей территории республики.

Что касается температуры воздуха, то ночью средние показатели будут варьироваться от 10 до 15 градусов мороза. Днем значительно потеплеет. В некоторых районах Татарстана столбик термометра поднимется до отметки в 3 градуса мороза.

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