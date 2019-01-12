УНИКС в нервной концовке вырвал победу у "Астаны"

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-12T16:30:45+03:00

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Свой очередной матч в 2019 году УНИКС проводил на выезде против "Астаны". Казахстанский клуб в этом сезоне выступает весьма прилично и располагался перед игрой с казанцами на 5 месте.

Первая четверть, в целом, проходила в равной борьбе, но завершилась с небольшим перевесом хозяев площадки. А вот во втором игровом отрезке казанцы смогли создать неплохой, казалось бы, отрыв. Первая половина матча завершилась со счетом 43:36 в пользу УНИКСа.

Однако третью четверть подопечные Димитриса Прифтиса провалили. "Астана" не только смогла догнать УНИКС, но и вышла вперед. 13-очковый рывок позволил казахстанским баскетболистам лидировать перед заключительной четвертью 63:57.

В четвертом игровом отрезке казанцам некуда было отступать. Гости пошли в атаку и смогли нагнать соперника, а в нервной концовке вырвать победу - 83:79.

Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали Эрик Макколум и Артем Клименко, набравшие на двоих 36 очков.