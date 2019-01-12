2019-01-12T14:34:27+03:00
Общество

Житель Нижнекамска спас из охваченной огнем квартиры двух пьяных соседей

Если бы мужчина не подоспел вовремя, то все могло закончиться печально
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МЧС по РТ.Фото: МЧС по РТ.
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Серьезный пожар произошел минувшим вечером в Нижнекамске. Около 21:00 в одной из квартир погас свет. Житель дома Дмитрий Никифоров вышел в подъезд, чтобы узнать причины. Там он почувствовал запах гари и увидел, что из-под двери соседней квартиры идет дым.

Мужчина принялся стучать в дверь, но никто не открывал. Никифоров был в курсе, что в жилище должны находиться два человека, которые днем употребляли спиртное. Он выломал нижнюю часть двери и проник в квартиру. Там он обнаружил женщину, которая из последних сил пыталась пробраться к выходу. Никифоров вытащил ее на воздух. Затем он вернулся в охваченную огнем квартиру и обнаружил там мужчину, который лежал на кровати и выволок его из полыхающей квартиры.

42-летние мужчина и женщина от госпитализации отказались. По словам медиков, если бы Никифоров вовремя не вытащил пострадавших из квартиры, все могло закончиться плачевно.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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