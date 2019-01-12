2019-01-12T15:36:15+03:00
Общество

12 лыжных баз, 108 спортплощадок и 21 сельский клуб планируют построить в Татарстане в 2019 году

Также запланировано строительство объектов здравоохранения
Владимир КРУПСКИЙ
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У татарстанцев будет больше возможностей покататься на лыжах.У татарстанцев будет больше возможностей покататься на лыжах.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В 2019 году в Татарстане построят сотни различных объектов. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Так, по его словам в ткущем году в республике запланировано строительство 21 сельского клуба; 11 зданий советов поселений; 108 универсальных спортивных площадок; 12 блочных модульных лыжных баз; 45 фельдшерско-акушерских пунктов; 9 врачебных амбулаторий; 1 объекта здравоохранения (офис врача общей практики и участкового педиатра в Казани), а также 22 блочно-модульных пункта комплексного обслуживания населения.

Ирек Файзуллин также сообщил, что в 2019 году в республике планируется обеспечить жильем 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму более 373 миллионов рублей.

В целом в пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 132 семьи.

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