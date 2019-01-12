2019-01-12T13:47:33+03:00
Экономика

Зарплата работников сельского хозяйства в Татарстане выросла на 6%

При этом, жалование аграриев пока ниже среднего по республике
Владимир КРУПСКИЙ
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Средняя зарплата составила около 25 тысяч рублей в месяц.Средняя зарплата составила около 25 тысяч рублей в месяц.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Зарплата работников сельского хозяйства в Татарстане постепенно растет. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. По его словам, в целом по агропромышленному комплексу республики за 11 месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата составила 24,9 тысяч рублей, в том числе по сельскому хозяйству - 22,4 тысячи рублей. Средний заработок, если сравнить с 2017 годом, вырос на 6%.

- Считаем, это позитивный знак для нашей отрасли. Но при этом зарплата сельских работников остается на уровне 66% к средней по экономике. В целом по Приволжскому федеральному округу среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляет 20,8 тыс. руб., и среди регионов ПФО республика занимает 6 место. Впереди Пенза, Марий Эл, Мордовия, - пояснил Ахметов.

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