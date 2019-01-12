Бесплатное время сократилось, тарифы снизились: Что изменилось в работе платных парковок в Чебоксарах

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-12T13:05:35+03:00

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Накануне Нового года в Чебоксарах вступили в силу новые правила пользования платными парковками. Едва ли не главным изменением стало сокращение времени бесплатного прибывания на стоянке. Если раньше платить не надо было за 30 минут, то теперь это время сократили до 15 минут.

При этом, сама стоимость несколько снизилась. Так, в первые два часа стоянка будет стоить 10 рублей в час для легковых автомобилей и 30 рублей для грузовиков и микроавтобусов. Ранее сумма составляла 30 и 60 рублей в час соответственно.

- Если вы забыли заплатить за парковку или задержались на ней дольше чем планировали, вы сможете рассчитаться через сайт parkovkicheb.ru до полуночи, - пояснили в мэрии Чебоксар. .

Кроме того, будут действовать абонементы. Так, сутки стоянки на платном месте обойдутся в 110 рублей, месяц будет стоить 1824 рубля. Годовой абонемент для легкового автомобиля составит 19700 рублей. Для грузовиков тарифы следующие: 324 рубля в день, 5472 рубля в месяц и 59100 рублей в год.