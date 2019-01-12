Два татарстанских прокурора получили благодарность от Владимира Путина

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-12T11:11:44+03:00

Об этом объявили на заседании в Генпрокуратуре

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11 января в Генеральной прокуратуре Российской Федерации прошло расширенное заседание, посвященное 297-летию образования органов прокуратуры. С приветственной речью выступил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

Отдельным сотрудникам прокуратуры вручены государственные и ведомственные награды. В числе счастливчиков оказались и два представителя прокуратуры Татарстана. За заслуги в укреплении законности заместителю прокурора республики Марату Долгову и заместителю прокурора Казани Сергею Урванцеву объявлена благодарность Президента Российской Федерации.