Два татарстанских прокурора получили благодарность от Владимира Путина
11 января в Генеральной прокуратуре Российской Федерации прошло расширенное заседание, посвященное 297-летию образования органов прокуратуры. С приветственной речью выступил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.
Отдельным сотрудникам прокуратуры вручены государственные и ведомственные награды. В числе счастливчиков оказались и два представителя прокуратуры Татарстана. За заслуги в укреплении законности заместителю прокурора республики Марату Долгову и заместителю прокурора Казани Сергею Урванцеву объявлена благодарность Президента Российской Федерации.