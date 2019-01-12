Пенсионерка из Бугульмы лишилась 30 тысяч, пытаясь сдать квартиру

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-12T12:01:42+03:00

Только когда женщина лишилась денег, она поняла, что попалась на уловку аферистов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая в поселке Подлесный, что в Бугульминском районе Татарстана. По ее словам, она стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала полицейским, что 3 января она разместила в интернете объявление о том, что сдает квартиру. Откликов долго ждать не пришлось. Женщине позвонил неизвестный мужчина и заявил, что готов арендовать жилье и даже может сразу перевести аванс.

- Для этого незнакомец попросил женщину отправиться к банкомату и выполнить ряд необходимых ему действий. Женщина исполнила все указания лжеарендатора, надеясь, что после этого на ее счет поступят средства за съемное жилье. Но все вышло наоборот, деньги в сумме 30 тысяч рублей были списаны с личного счета потерпевшей, - рассказали в пресс-службе полиции Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовные дело. В настоящее время сотрудники полиции уже установили, что абонентские номера, с которых звонил злоумышленник, зарегистрированы в Москве и в Воронежской области.