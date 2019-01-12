2019-01-12T10:33:12+03:00
Общество

Казанцы смогут научиться делать японские украшения для волос

Мастер-класс пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Казанцы смогут научиться делать знаменитые японские украшения для волос - канзаши. 17 января в эко-центре «Дом» на территории Горкинско-Ометьевского леса состоится мастер-класс по их изготовлению. ПРи этом, труд пришедших на мероприятие не пройдет даром. Все сделанные украшения будут проданы на благотворительной ярмарке в пользу развития проекта «Социальный дом «Колыбель»..

Мастер-класс проведет Елена Арефьева, которая покажет, как самостоятельно изготовить необычные украшения. Начало мастер-класса запланировано на 13.00, сообщают организаторы.

Напомним, социальный дом «Колыбель» предоставляет приют беременным женщинам и мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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