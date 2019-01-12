Из-за предстоящей метели татарстанцев просят не выезжать за пределы населенных пунктов

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-12T09:42:08+03:00

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Погода на выходных вряд ли порадует большинство татарстанцев. Обещенное потепление оказалось не столь значительным, зато в Казани и других городах республики ожидаются сильные снегопады и метель.

Как итог, татарстанские автоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам не садиться за руль без крайней необходимости, а если и придется воспользоваться машиной, то не выезжать за пределы населенных пунктов. На дорогах – гололедица и снежные заносы, что увеличивает возможность появления ДТП.

В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают татарстанцам о неукоснительном соблюдении ПДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях.

Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. При приближении к пешеходному переходу водителей призывают быть особенно внимательными.