Из-за предстоящей метели татарстанцев просят не выезжать за пределы населенных пунктов
Погода на выходных вряд ли порадует большинство татарстанцев. Обещенное потепление оказалось не столь значительным, зато в Казани и других городах республики ожидаются сильные снегопады и метель.
Как итог, татарстанские автоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам не садиться за руль без крайней необходимости, а если и придется воспользоваться машиной, то не выезжать за пределы населенных пунктов. На дорогах – гололедица и снежные заносы, что увеличивает возможность появления ДТП.
В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают татарстанцам о неукоснительном соблюдении ПДД и призывают быть крайне внимательными и осторожными. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях.
Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. При приближении к пешеходному переходу водителей призывают быть особенно внимательными.