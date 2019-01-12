2019-01-12T09:01:29+03:00
Спорт

"Ак Барс" избежал крупного поражения в матче с "Динамо"

Казанцы уступали 0:3, но смогли отквитать две шайбы
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ казанский "Ак Барс" на своем льду принимал московское "Динамо". Матч начался без раскачки. С момента стартового вбрасывания не прошло и полутора минут, а счет был открыт. Владимир Брюквин воспользовался ошибкой казанских защитников и вывел "Динамо" вперед.

На исходе восьмой минуты в ворота казанской команды влетела еще одна шайба. На сей раз отличился Вадим Шипачев. А когда в середине второго периода Брюквин забросил третью шайбу, оформив, тем самым, дубль, за результат поединка стало тревожно.

Впрочем, сдаваться "барсы" не собирались. На 44 минуте Артем Лукоянов отыграл одну шайбу. А за три минуты до финальной сирены Станислав Галиев сократил разрыв до минимума. Увы, но на большее казанцев не хватило. "Барсы" проиграли 2:3.

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