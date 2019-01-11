В Марий Эл росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-11T18:58:37+03:00

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Жительница Йошкар-Олы утром 9 января обнаружила убитым в квартире своего брата. С ним кто-то расправился при помощи ножа. По факту гибели мужчины в СУ СКР Марий Эл возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Во время патрулирования улиц росгвардейцы заметили мужчину, который был похож на того, кого ищут в связи с убийством. На его одежде виднелись пятна бурого цвета, похожие на кровь.

- При проверке документов правоохранители выяснили, что это уже ранее судимый и не работающий 22-летний житель Кировской области, - сообщила руководитель пресс-службы Росгвардии Марий Эл Мария Рошко.

Задержанный рассказал, что товарища зарезал во время пьяной ссоры. А после того, как расправился с хозяином квартиры, сбежал. К тому же выяснилось, что мужчину еще разыскивают и московские полицейские по подозрению в совершении другого тяжкого преступления.