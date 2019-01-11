12 января в Татарстане местами ожидается метель и сильный ветер

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-11T18:33:01+03:00

Днем при этом будет от -3 до -8 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний прогнозируется в восточных районах республики и будет достигать в порывах до 15 м/с

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В эту субботу, 12 января, днем Гидрометцентр Татарстана пророчит жителям республики местами метель и гололед. При этом в восточных районах также можно будет наблюдать сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Что же касается температуры воздуха, то она в светлое время суток в своих максимальных значениях прогнозируется от -3 до -8 градусов (в Казани от -6 до -8, временами небольшой снег).

В воскресенье, 13 января, в отдельных районах Татарстана метель продолжится, правда она будет слабая. Ветер на востоке же сохранит свою силу. Днем максимум на западе будет от -9 до -14 градусов, а на востоке от -3 до -8.

В грядущий же понедельник, 14 января, такая погода сохранится, ветер при этом стихнет. Днем – от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица.

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