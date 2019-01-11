2019-01-11T19:31:16+03:00
Происшествия

В Чувашии будут судить татарстанца, чей квадроцикл сбил на Сабантуе четверых людей

Он устроил на празднике незаконный прокат техники и его неопытная клиентка выехала за ограждение
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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На скамье подсудимых в скором времени окажется 23-летний житель татарстанского Буинска. Парня обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как следует из материалов уголовного дела, 11 июня в Батыревском районе Чувашии на «Солнечной поляне» во время празднования «Акатуй-Сабантуй» татарстанец организовал платный прокат квадроцикла. При этом молодой человек не является даже индивидуальным предпринимателем, да и техника его должным образом не была зарегистрирована.

В итоге он незаконном предоставил в прокат квадроцикл местной жительнице, которая не имела прав на управление этим видом транспорта. Также, по версии следствия, обвиняемый не провел с клиенткой инструктаж, не выдал ей средства индивидуальной защиты и не принял меры по обеспечению безопасности.

В итоге женщина не справилась с управлением, выехала за ограждение и сбила четверых людей, который получили различные травмы.

- Расследование завершено, материалы дела переданы в суд, - сообщает СУ СКР Чувашии.

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