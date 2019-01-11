В новогоднюю ночь 2019 у жителей Чувашии было изъято порядка 100 литров спиртного

СЕГОДНЯ 19:02 2019-01-11T19:02:10+03:00

Так, Новый год на Красной площади в Чебоксарах трезвыми встретили более двух тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Пока большинство жителей Чувашии отдыхали в новогоднюю ночь 2019, полицейские работали и предотвращали несчастные случаи, а также дебоши. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января им удалось изъять порядка 100 литров спиртного.

Так, например, Новый год 2019 на Красной площади в Чебоксарах трезвыми встретили более двух тысяч человек. Именно здесь защитниками правопорядка и были выявлены и пресечены большинство случаев незаконного употребления спиртных напитков во время праздника.

Однако известно еще и то, что конфисковывались в эту ночь не только бутылки с горячительным. Так, полицейские зъяли у жителей республики пять колюще-режущих предметов и 115 пиротехнических изделий.

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