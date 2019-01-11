СЕГОДНЯ 17:34 2019-01-11T17:34:20+03:00

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Авария с участием автомобилей" Daewoo Nexia" и автобуса ПАЗ произошла 11 января рано утром на улице Бигаш в Альметьевске. На глазах пассажиров, ожидающих автобус на остановке, водитель иномарки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и его автомобиль начало бросать по дороге из стороны в сторону, затем он врезался во встречный автобус ПАЗ.

Фото: ГИБДД Альметьевского района

26-летний водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался на месте аварии, сообщили в ГИБДД УМВД Альметьевска. Водитель автобуса не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685889" frameborder="0"></iframe> В Альметьевске иномарка на скорости врезалась в автобус: погиб один человек.соцсети

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