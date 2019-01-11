В Альметьевске иномарка на скорости врезалась в автобус: погиб один человек
Авария с участием автомобилей" Daewoo Nexia" и автобуса ПАЗ произошла 11 января рано утром на улице Бигаш в Альметьевске. На глазах пассажиров, ожидающих автобус на остановке, водитель иномарки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и его автомобиль начало бросать по дороге из стороны в сторону, затем он врезался во встречный автобус ПАЗ.
Фото: ГИБДД Альметьевского района
26-летний водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался на месте аварии, сообщили в ГИБДД УМВД Альметьевска. Водитель автобуса не пострадал.
В Альметьевске иномарка на скорости врезалась в автобус: погиб один человек.соцсети
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