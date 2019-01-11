В Нижнекамске решили продать бывшее здание поликлиники за 54,9 миллиона рублей
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выставило на продажу здание бывшей поликлиники в Нижнекамске. Пятиэтажное строение на проспекте Строителей готовы отдать новому владельцу за 54,9 миллиона рублей.
Известно, что общая площадь здания составляет 4 тысячи квадратных метров, но помимо этого в лот входит земельный участок на площади более 7 тысяч квадратных метров.
Фото: mzio.tatarstan.ru
Бывшая поликлиника уже выставлялась на продажу в прошлом году, но тогда так и не нашла себе покупателя.
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