2019-01-11T17:02:28+03:00
Экономика

В Нижнекамске решили продать бывшее здание поликлиники за 54,9 миллиона рублей

Оно имеет пять этажей и расположено на проспекте Строителей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: mzio.tatarstan.ruФото: mzio.tatarstan.ru
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Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выставило на продажу здание бывшей поликлиники в Нижнекамске. Пятиэтажное строение на проспекте Строителей готовы отдать новому владельцу за 54,9 миллиона рублей.

Известно, что общая площадь здания составляет 4 тысячи квадратных метров, но помимо этого в лот входит земельный участок на площади более 7 тысяч квадратных метров.

Фото: mzio.tatarstan.ru

Фото: mzio.tatarstan.ru

Бывшая поликлиника уже выставлялась на продажу в прошлом году, но тогда так и не нашла себе покупателя.

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