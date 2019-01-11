В казанский зооботсаду поселился белый медведь Терпей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-11T16:41:46+03:00

16-летний самец пробудет в столице Татарстана всего два года [видео]

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Фото: kzn.ru

Белый медведь Терпей прибыл в столицу Татарстана из Ростова-на-Дону. Там 600-килограммовый зверь пробыл два года. "Прописан" же Терпей в Перми, но катается по зооботсадам России с целью увеличить поголовье белых медведей.

В казанском зооботсаду проживает 23-летняя медведица Малышка. Она уже четыре раза приносила потомство. Специалисты ожидают, что новоиспеченная пара произведет на свет здоровых медвежат.

Прибывший жених уже адаптировался в своем вольере, он идет на контакт со служителями зоопарка. Его еще немного пугает звук снегоуборочной техники, но в целом Терпей показал себя только с хорошй стороны.

Если все сложится удачно, то потомство у пары - Терпей и Малышка, появится через 6-9 месяцев.

Напомним, что в 2014 году из казанского зооботсада в бразильский Сан-Пауло переданы на временное содержание белые медведи Аврора и Пилигрим. Так ученые КФУ проводят эксперимент по размножению полярных зверей в условиях тропиков.