Тальмир, Королина и Саид: как еще называли казанцы своих детей в первую новогоднюю неделю 2019
Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги первой новогодней недели 2019. Так, в городе было зарегистрировано рождение 69 детей. Из них 39 – это мальчики, а 30 – девочки.
При этом самый минимальный вес, зафиксированный у рожденного в этот период ребенка, составил всего 800 граммов. Самый же богатырский – 4 090 граммов.
Не обошлось в этот раз и без традиционного рейтинга самых популярных и редких имен.
Так, чаще всего казанские родители нарекали своих новорожденных детей: Артем, Марьям, Амир, Мадина, Азалия, Кирилл и Карим.
В список же самых редких имен первой новогодней недели 2019 попали: Тальмир, Королина, Сафина, Нурислам и Саид.
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