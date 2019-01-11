Тальмир, Королина и Саид: как еще называли казанцы своих детей в первую новогоднюю неделю 2019

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-11T17:47:00+03:00

С 1 по 6 января в городе родилось 39 мальчиков и 30 девочек. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 6 января в городе на свет появилось 69 младенцев

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Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги первой новогодней недели 2019. Так, в городе было зарегистрировано рождение 69 детей. Из них 39 – это мальчики, а 30 – девочки.

При этом самый минимальный вес, зафиксированный у рожденного в этот период ребенка, составил всего 800 граммов. Самый же богатырский – 4 090 граммов.

Не обошлось в этот раз и без традиционного рейтинга самых популярных и редких имен.

Так, чаще всего казанские родители нарекали своих новорожденных детей: Артем, Марьям, Амир, Мадина, Азалия, Кирилл и Карим.

В список же самых редких имен первой новогодней недели 2019 попали: Тальмир, Королина, Сафина, Нурислам и Саид.

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