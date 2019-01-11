В Чувашии иномарка, уходя от столкновения, сбила дорожный знак и пешехода
Наезд на пешехода состоялся в Новочебоксарске 10 января. На перекрестке улиц 10-й Пятилетки и Пионерской водитель паркетника «Фольскваген Туарег» не успел отреагировать на маневр впереди идущего автомобиля - тот остановился на запрещающий сигнал светофора.
Но «Фольскваген» не успевал затормозить. Водитель иномарки вывернул вправо, чтобы избежать столкновения с другой машиной. В итоге паркетник сбил дорожный знак, зарылся в сугроб и сбил пешехода, который стоял на обочине и ждал своего «зеленого» сигнала, чтобы перейти дорогу.
В Чувашии иномарка, уходя от столкновения, сбила дорожный знак и пешехода.соцсети
По предварительным данным, пешеход получил незначительные травмы. Водитель в свою очередь пояснил, что немного отвлекся и не успел отреагировать на остановку впереди идущего транспорта.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»