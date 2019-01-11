СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-11T18:07:48+03:00

Потерпевший стоял на обочине, когда попал под колеса паркетника [видео]

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Наезд на пешехода состоялся в Новочебоксарске 10 января. На перекрестке улиц 10-й Пятилетки и Пионерской водитель паркетника «Фольскваген Туарег» не успел отреагировать на маневр впереди идущего автомобиля - тот остановился на запрещающий сигнал светофора.

Но «Фольскваген» не успевал затормозить. Водитель иномарки вывернул вправо, чтобы избежать столкновения с другой машиной. В итоге паркетник сбил дорожный знак, зарылся в сугроб и сбил пешехода, который стоял на обочине и ждал своего «зеленого» сигнала, чтобы перейти дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685863" frameborder="0"></iframe> В Чувашии иномарка, уходя от столкновения, сбила дорожный знак и пешехода.соцсети

По предварительным данным, пешеход получил незначительные травмы. Водитель в свою очередь пояснил, что немного отвлекся и не успел отреагировать на остановку впереди идущего транспорта.

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