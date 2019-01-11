В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили 5,1 миллиона долгов по зарплате
Прокуратура Камско-Устьинского района Татарстана выявила факт задолженности по зарплате 300 работникам сельхозпредприятия ООО «Агрофирма «Нармонка». Они за сентябрь-октябрь 2018 года недополучили более 5,1 миллиона рублей.
По итогам прокурорской проверки за невыплату в установленный срок зарплаты на директора агрофирмы завели административное дело и наложили на него штраф в размере 10 тысяч рублей. Также одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
- После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников сельхозпредприятия восстановлены - долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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