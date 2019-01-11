2019-01-11T14:58:15+03:00
Происшествия

В Казани из-за пожара в кафе эвакуировались 15 человек

Пострадавших нет, огонь потушен
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 2 квадратных метра.Площадь пожара составила 2 квадратных метра.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В эту пятницу, 11 января, в 14.08 на единый телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о возгорании в казанском кафе по адресу улица Спартаковская, 12.

На место происшествия тут же выехали пожарные. Прибыв, они установили, что кафе располагается в двухэтажном здании, на первом из них располагается автосалон. Из строения в связи с ЧП самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Горела мебель на кухне кафе, пожар, площадь которого составила 2 квадратных метра, был быстро потушен.

- Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

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