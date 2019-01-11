В Казани из-за пожара в кафе эвакуировались 15 человек
В эту пятницу, 11 января, в 14.08 на единый телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о возгорании в казанском кафе по адресу улица Спартаковская, 12.
На место происшествия тут же выехали пожарные. Прибыв, они установили, что кафе располагается в двухэтажном здании, на первом из них располагается автосалон. Из строения в связи с ЧП самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Горела мебель на кухне кафе, пожар, площадь которого составила 2 квадратных метра, был быстро потушен.
- Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
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