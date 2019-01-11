Нижнекамец сделал предложение руки и сердца девушке, которая 13 раз ударила его ножом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-11T15:30:03+03:00

Мужчина мог и погибнуть, если бы не нашел в себе силы сбежать от нападавшей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Его избранница настаивает, что злого умысла убивать у нее не было

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Неожиданный поступок совершил житель Нижнекамска во время судебного процесса над девушкой, которая 13 раз ударила его ножом. Мужчина заявил о примирении сторон и предложил подсудимой выйти за него замуж. Девушка согласилась, передает НТР.

Несмотря на это, гособвинитель настаивает на лишении невесты свободы сроком до 6 лет. Ведь свою вину она не отрицает. Кто знает, к чему бы привела та бытовая ссора, в результате которой девушка накинулась на своего возлюбленного с ножом, если бы он не смог от нее сбежать.

Обвиняемая, правда, настаивает, что злого умысла убивать возлюбленного у нее не было. Пара желает прекратить это разбирательство и подать другое заявление, но уже не в полицию, а в местный ЗАГС.

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