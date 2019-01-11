Нижнекамец сделал предложение руки и сердца девушке, которая 13 раз ударила его ножом
Неожиданный поступок совершил житель Нижнекамска во время судебного процесса над девушкой, которая 13 раз ударила его ножом. Мужчина заявил о примирении сторон и предложил подсудимой выйти за него замуж. Девушка согласилась, передает НТР.
Несмотря на это, гособвинитель настаивает на лишении невесты свободы сроком до 6 лет. Ведь свою вину она не отрицает. Кто знает, к чему бы привела та бытовая ссора, в результате которой девушка накинулась на своего возлюбленного с ножом, если бы он не смог от нее сбежать.
Обвиняемая, правда, настаивает, что злого умысла убивать возлюбленного у нее не было. Пара желает прекратить это разбирательство и подать другое заявление, но уже не в полицию, а в местный ЗАГС.
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