В Набережных Челнах водитель успел увести машину в сторону, когда ему под колеса скатился ребенок

СЕГОДНЯ 16:25 2019-01-11T16:25:11+03:00

Мама мальчика благодарит его за спасение сына и просит власти обратить внимание на проблему на данном участке дороги [видео]

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В соцсетях появилось видео с видеорегистратора автомобиля в Набережных Челнах. На нем автомашина едет по улице, которая освещена только фарами. Внезапно они освещают фигуру мальчика, который подскользнулся и скатился под колеса автомобиля.

К счастью водитель успел увести машину в сторону и трагедии удалось избежать.

Мама мальчика - Гульназ Шарипова, рассказала "КП-Казань", что все произошло 9 января. Она получила запись инцидента от соседей.

Гульназ опубликовала ее с просьбой к городским властям: "Спасибо водителю авто, который среагировал и не задавил сына. Безмерно благодарю за реакцию. Ребёнок возвращался с тренировки и подскользнулся. Выкатился на дорогу. Ул. Нагорная 68 микрорайон, после светофора - нет пешеходки. Очень опасный участок дороги до развилки с ул. Дулкын. Не у всех есть машины, но пешеход может пострадать не из-за водителей, а из-за отсутствия пешеходной дороги. Прикладываю видео и обращаюсь к органам власти - УМОЛЯЮ ПРИМИТЕ МЕРЫ! Дети ходят в школу по этой дороге".