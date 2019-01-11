2019-01-11T14:49:13+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах джип подрезал легковушку, и она улетела в сугроб

Очевидец снял опасный кульбит иномарки [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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ЧП произошло в 30-м комплексе Набережных Челнов. Все происходящее запечатлела камера видеорегистратора попутной автомашины. На полосе перед разворотом стояло несколько автомобилей, которым необходимо было произвести маневр.

По второй полосе ехал красный «ДЭУ Матиз». Вдруг передвигавшийся по крайней полосе, предназначенной для разворота, джип начал перестраиваться вправо, не включив при этом поворотники, которые должны были предупредить всех о начале маневра.

Девушка, управлявшая «ДЭУ Матиз», не ожидала этого и, чтобы избежать наезда, вывернула вправо, но ее автомобиль занесло. Сделав несколько рывков в разные стороны, легковушка вылетела на обочину прямо в сугроб. Очевидцы сообщают в соцсетях, что водитель не пострадала.

Джип, спровоцировавший ДТП, с места происшествия уехал.

В Набережных Челнах джип подрезал легковушку, и она улетела в сугроб.соцсети

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