2019-01-11T14:03:12+03:00
Политика

В Казани коллективу Арбитражного суда Поволжского округа представили вновь назначенного председателя

В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу в Казань прибыл зампредседателя Верховного Суда России Олег Свириденко. Он вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетили Арбитражный суд Поволжского округа.

Его коллективу был представлен вновь назначенный председатель. Указ Президента России об этом был подписан 30 декабря 2018 года.

Согласно ему, председателем Арбитражного суда Поволжского округа остался Юрий Глазов.

- Значимые для российской экономики дела вы рассматриваете на высоком профессиональном уровне, - обратился к переназначенному председателю Олег Свириденко.

В свою очередь Рустам Минниханов подчеркнул, что переназначение Юрия Глазова - это знак высокого доверия со стороны Президента России.

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