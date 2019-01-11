В Казани начинается суд по уголовному делу «черных банкиров» на 6,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-11T13:48:59+03:00

Утверждается, что благодаря дюжине фирм-однодневок и 20 предприятий они смогли положить себе в карман свыше 103 миллионов рублей

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11 января в 14.00 в столице Татарстана начинается суд над «черными банкирами». 12 татарстанцев обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, а также в создании фирм-однодневок.

По версии следствия, с 2014 по 2017 года обвиняемые использовали реквизиты не менее 20 предприятий и 14 фирм-однодневок. С помощью их они проводили нелегальную инкассацию, переводы денег и вели счета фирм-клиентов. В итоге общий объем проведенных в обход закона операций превысил 6,5 миллиарда рублей.

За свою «работу» обвиняемые брали от 0,5 до 7,5% от каждой операции. Таким образом им удалось положить себе в карман свыше 103 миллионов рублей.

- Свою вину они не признали. Трое из них заключены под стражу, еще четверо - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Также был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 30 миллионов рублей.