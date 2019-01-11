В Чувашии в 2018 году остались неосвоенными 394 миллиона рублей дорожного фонда
Из них 96,9 миллиона рублей поступили после 20 ноября - времени на их использование просто не было
Фото: pixabay.com
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В прошлом году Чувашия не успела освоить 394 миллиона рублей дорожного фонда. Это 7,8% от выделенных им средств.
Министерство транспорта республики объяснило, что блоьшая часть этой суммы это сэкономленные деньги в ходе выполнения работ. А 96,9 миллиона из этой суммы поступили уже после 20 ноября и освоить их было уже невозможно.
Известно, что в общей сложности процент освоения дорожного фонда Чувашии в 2018 году составил 4,636 миллиарда рублей.
Часть работ перенесли на следующий - 2019 год.
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