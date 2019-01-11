В Чебоксарах боксер признался в убийстве мужчины пропавшего еще летом 2018 года
51-летний житель Чебоксар пропал еще в июне прошлого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
В итоге правоохранители вышли на подозреваемого. 24-летний житель столицы Чувашии, ранее занимавшийся боксом, указал примерное место, где находится тело убитого. Парню уже предъявили обвинение и заключили под стражу.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 14 июня обвиняемый с потерпевшим выпивали в кафе, а после пошли к дачному домику своего знакомого. По дороге между ними вспыхнула ссора. Молодой боксер уложил собутыльника на землю несколькими ударами в голову.
Парень донес свою жертву к себе на квартиру. Там мужчина очнулся и стал предъявлять претензии за что был снова избит. В этот раз уже до смерти.
Обвиняемый ночью вынес тело в мешке. Прошел с ним километр до лесопосадки, выкопал яму и бросил туда убитого. После, чтобы скрыть следы развел сверху костер.
- Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
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